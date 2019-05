Drasztikus átalakulás: itt épül a főváros új üzleti negyede

Korábbi cikkeinkben már többször is szó volt a Stadionok környékéről, a számtalan fejlesztésről (irodaházak, szálloda, bevásárlóközpont, lakóparkok, sportcsarnok) amelyek a városrész egy új központjának kialakulását idézik elő. Innen tovább vándorolva a Hungária, majd Könyves Kálmán körúton a IX. kerület felé, eljutunk a Népliget környékére, ami szintén bővelkedik új projektekben és legalább annyi fejlesztési potenciálban. Itt is épül sportkomplexum, irodaházak, de rengeteg üresen álló telek és elhanyagolt épület is van, ami kiváló célpont lehet a fejlesztők számára.