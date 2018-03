Bulgáriában vásárolt két irodaházat a WING

Két bolgár irodaházat vásárolt Magyarország vezető ingatlanvállalkozása, a WING Zrt. A tranzakció a WING első nemzetközi befektetése, amelyeket a jövőben továbbiak követhetnek majd.

Nemzetközi terjeszkedésbe kezdett a WING Zrt., Magyarország vezető ingatlanfejlesztője, miután megvette a Szófiában található BULMAG Office Building és a DXC Office Building irodaházakat. A WING a közvetett tulajdonában lévő projektcégei révén vásárolta meg az ingatlanokat.

„Fontos mérföldkőhöz érkezett vállalatunk, hiszen a bolgár irodaházak megvásárlásával megjelentünk a nemzetközi szintéren. Ez a lépés jól illeszkedik vállalatunk fejlődési stratégiájába. A tavalyi év végén új ingatlanpiaci területen, a lakó szegmensben indultunk el, most pedig lokáció szempontjából is új terület felé nyitunk. Ahogyan itthon, úgy külföldön is az értékteremtés motivál minket. Ehhez keressük folyamatosan az ígéretes befektetési lehetőségeket, immáron régiós szinten.” – mondta Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök vezérigazgatója.

A WING a hazai ingatlanpiac vezető, magyar magántulajdonban lévő vállalkozása jelentős projektportfólióval, befektetési tevékenységgel és ingatlanszolgáltatásra specializálódott leányvállalatokkal. A cég irodákat, ipari ingatlanokat, kereskedelmi célú ingatlanokat, szállodákat és speciális ingatlanokat fejleszt, Magyarország legnagyobb irodafejlesztője.

A vállalat jelenleg futó fejlesztései között található az ország legmodernebb és legnagyobb egy épülettömbben megvalósuló új irodaháza, a Magyar Telekom új székháza és a Skylight CITY irodaház. Nemrégiben került átadásra az új Ericsson székház a Duna partján, Magyarország első közvetlen terminálkapcsolattal rendelkező szállodája, az ibis Styes Budapest Airport Hotel és az East Gate Business Park új B2-es csarnokegyüttese.

A WING fennállása alatt több mint 450 ezer négyzetméter ingatlant fejlesztett és több mint 350 ezer négyzetméter saját tulajdonú ingatlanportfóliót birtokol. A cég fejlesztései közé tartoznak többek között a Váci út elején a fenntartható V17 irodaház, aminek fő bérlője az E.ON, az új Corvinus egyetemi épület és a kapcsolódó Studium Irodaház, az Átrium Park, az MTV új székháza és gyártóbázisa, az Allianz székháza, a cég saját székháza, a Máriássy Ház, a Millenáris Parkban található három irodaház.

Ipari parkok, úgymint az East Gate Business Park, a Dél-pesti Üzleti Park; kereskedelmi fejlesztések, az egri bevásárlóközpont, az Agria Park vagy Magyarország első környezettudatos bevásárlóközpontja, a budai Hegyvidék Bevásárlóközpont. A vállalat tulajdonrésszel bír a MOM Park Bevásárlóközpontban és a MOM Park Irodákban.