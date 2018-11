Budán már előre szaladtak: terasz is jár egy munkahelyhez

Vajon kötelező-e nyitható ablakokat és teraszokat építeni egy irodaházhoz? Nem. De ahol megteszik, ott azonnal felugrik a dolgozók boldogság-hőmérőjének jelzője. Mint például Buda közepén.

Egy irodaház hivatalos avatóján semmi különleges nincs. A számok és a szándékok a főszereplők. Utóbbiak az érdekesebbek. Jelzik, hogy mi járt a fejlesztő és a tervező fejében évekkel azelőtt, hogy megtörtént az első kapavágás. Nos, a Buda szívében felhúzott és hétfőn a sajtónak is bemutatott Ecodome esetében egyértelmű lett: a lokáció és a viszonylag kis méret (kb. 5000 nm bérbe adható terület) is eleve arra ösztönözte a fejlesztő RedWood Holding céget – és alapító tulajdonosát, Erdei Bálintot – hogy az ingatlant a tulajdonságaival és a többszörösen is eco megoldásaival próbálja kiemelni a többi irodaház közül.

Hogyan? Például azzal, hogy itt tényleg nyithatók az ablakok és jókora területet levágtak a képzeletbeli szabályos téglatestből, szabad teret engedve a teraszoknak. Ezekből egyébként belső és tetőtéri is van, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatnak a bérlők. Rengeteg az egyedi új költségtakarékos zöld műszaki megoldás és ily módon az átlagosnál gazdaságosabban is üzmeltethető a ház. “Nem egy kis réztábla akartunk lenni a több tucatnyiból, ami általában jut azoknak, akik egy 20-25 ezer nm-es nagy házba költöznek. Többek között ezért költöztünk ebbe a nem túl nagy irodaházba, amit akár székházunknak is mondhatnánk.” – vázolta két nagy területet bérlő cég vezetője a sajtómegnyitón.

Erdei Bálint kiemelte: fontos szempont volt, hogy egy ergonomikus, környezettudatos és egy olyan modern épület születhessen, amely maximálisan illeszkedik a várnegyed patinás környezetéhez, építészeti adottságaihoz. A tetőteraszok például a Vár bástyájával azonos magasságban vannak, így kínálva fantasztikus panorámát. Az épület jobb oldalán épülő passzázs pedig a kerület szabályozási tervével összhangban a Mészáros utcát a Déli pályaudvarral összekötő sétány kiindulópontja lesz.

Az Ecodome Irodaház platina szintű LEED környezetvédelmi tanúsítvánnyal fog rendelkezni. Ennek megfelelően a kivitelezés során a lehető legmagasabb az újrahasznosított anyagok aránya, pl. csak olyan ragasztók és festékek kerülnek felhasználásra, amik megfelelnek a LEED minősítésnek, és fontos szempont a tervezés és kivitelezés során a szállítási tevékenység optimalizálása, a környezeti lábnyom csökkentése ill. a fényszennyezés minimalizálása. Az innovatív, környezettudatos gépészetnek köszönhetően az energiamegtakarítás mértéke közel 50%; 40%-os víz- és 60%-os villamosenergia megtakarítás várható, és a szokásosnál 70%-kal kevesebb szilárd hulladék keletkezik majd az épületben.