Egészségközpontú megoldásokkal érkezik a jövőre elkészülő LIBERTY irodaház a Népligetnél a magyar irodapiacra. A WING fejlesztésében az építési fázisban tartó irodaházban a fejlesztő az egészségközpontú, valamint a dolgozók jólétét és jó közérzetét biztosító kialakításra helyezte a hangsúlyt. És még a vírusvédelemre is nagyon figyelnek: UV és antibakteriális levegőszűrők mellett érintésmentesek lesznek a szabályozók, a csapok, és a villanykapcsolók is.

Így olyan egyedi funkciókkal találkozhatunk ebben, a már megjelenésében is különleges épületben, mint a saját botanikus kert, a tetőtéri multifunkciós sportpálya, valamint a zöld tetőkertekben található kültéri munkaállomások.

Az egészség védelmét pedig többek között az antibakteriális szűrők, az UV fénnyel fertőtlenített friss levegő-ellátás, az optimalizált légbefúvó rendszerek, valamint az épület fertőtlenítését szolgáló megoldások és a számos érintésmentes funkció biztosítja.

Egyedülálló, egészségmegőrző funkciókkal készül tehát a WING fejlesztésében megvalósuló LIBERTY irodaház. A megújuló Népliget és Magyarország egyik leginnovatívabb irodaháza, a Telekom új székháza mellett található, a megközelítés szempontjából kiváló adottságú LIBERTY üde színfoltja lesz a főváros arculatának, a számos innovatív megoldásnak köszönhetően pedig észrevétlenül könnyíti majd meg és teszi egészségessé az ott dolgozók mindennapjait.

Az irodaház 2021 végére tervezett átadásakor készen áll majd arra, hogy a lehető legbiztonságosabb környezetben fogadja a jövőbeli dolgozókat. Ennek érdekében a fejlesztő gondoskodott a légbefúvás teljeskörű optimalizálásáról, a légcsatornák rendszeres, preventív fertőtlenítésének megoldásáról, valamint az elérési utak és lifthasználat optimalizálásáról.

A megfelelő minőségű levegő biztosítása mindig kiemelt fontosságú volt a sok embert kiszolgáló létesítmények esetében, azonban most még nagyobb hangsúly helyeződik a szellőztető rendszer felhasználói biztonságot garantáló kialakítására. A LIBERTY irodaházban tervezett megoldások ezért mindamellett, hogy gondoskodnak a többszörös friss levegős légcseréről, UV-val fertőtlenítik a visszakeverést, amelyen túlmenően a légtechnikai berendezésekben antibakteriális szűrők is helyet kapnak.

Az épületben egészségvédelemre képzett recepciós szolgálat fogadja majd a bérlőket és a vendégeket egyaránt, akik szakértelmük révén gyorsan és hatékonyan tudnak szükség esetén segítséget nyújtani, valamint a biztonságos működési protokoll lebonyolításában is elengedhetetlen szerepük lesz.

Az épületben új, szigorú előírások szerint zajlik majd a vendég – és csomagfogadás, továbbá az érintésmentes vezérlési funkciók kiemelt szerepet kapnak az irodaházban, így például sem a világítás- és a hőmérsékletszabályozáshoz, sem a csapok és szappanadagolók, valamint a bejárati ajtók használatához nem lesz szükség fizikai kontaktushoz.

A LIBERTY optimális kihasználtságáról iroda és étterem foglaltág-jelzőrendszer gondoskodik, a parkolás követhetőségét pedig applikáció segíti az autóval érkezőknek. Ezentúl lehetőség lesz elektromos járműtöltésre is a mélygarázsban, valamint kerékpár tárolók-és öltözők is kialakításra kerülnek. Az irodaterek könnyen, akár 1-50 fős helyiségekre is feloszthatók lesznek, valamint a fejlesztő-tulajdonos a liftek bérlőnkénti oszthatóságát is meg tudja oldani a szükséges távolságtartás érdekében.

„A LIBERTY irodaház egyedülállóságát nem csupán különleges és színes megjelenésének köszönheti, hanem az irodapiacon eddig nem látott egyedi, az egészséget, valamint az inspiráló munkakörnyezetet fókuszba helyező megoldásainak is. Az 1.000 négyzetméteres zöld belsőkert csobogókkal, a tetőtéri multifunkciós sportpálya, a saját botanikus kert és a földszinten elérhető szolgáltatások (étterem, kávézó, üzletek) csak néhány a különleges, a dolgozók jó közérzetét szolgáló funkciók közül” – mondja Schőmer Norbert, a WING Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Már a tervezésekor kiemelt fontosságot kapott a természetes megvilágítás, valamint a szellőztetés jelentősége: az üveghomlokzatnak köszönhetően minden munkaállomás természetes megvilágítással ellátott, ezáltal elősegítve a jó közérzetet, valamint a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételeket. Az irodarészenként elérhető nyitható ablakok, a szintenként kialakított teraszok, valamint a belső kertekben és a tetőn található kültéri munkaállomások tovább növelik a teret, így biztosítják minden munkavállaló számára a megfelelő távolságtartás és az ideális munkakörnyezet megválasztásának lehetőségét.