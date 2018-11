Berobbantja az ingatlanpiacot az innováció? – Megszólaltak a szakértők

Vannak cégek, akik már most hatalmas összegeket fektettek innovációba, míg mások inkább kivárnak, amíg eldől, hogy melyik technológiai újítás váltja majd be a hozzá fűzött reményeket. A novemberben Varsóban megrendezett Property Technology Forum 2018 konferencia szakértői arról beszélgettek, hogy vajon az európai ingatlanszektor készen áll-e a digitális átalakulásra. A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group.ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS