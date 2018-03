Az ESTON közös megbízással adhatja bérbe az Astoriánál lévő irodaházat

A budapesti Astoriánál lévő East-West Business Center iroda-bérbeadási megbízását nyerte el az ESTON International közös kizárólagos (co-exclusive) megbízásként.

Az Erste Ingatlan Kft. tulajdonában lévő irodakomplexum két fejlesztési időszakon esett át 2008-ban illetve 2017-ben: az épület gépészetét teljesen felújították, valamint modern közösségi tereket alakítottak ki. Az aula és a recepció, illetve a liftelőterek és közlekedő folyosók is korszerű dizájnt kaptak, az épület homlokzata is megújult díszkivilágítással büszkélkedhet. A környezettudatosság jegyében és a bérlők még nagyobb kényelme érdekében elektromos autótöltő állomást, valamint zárt kerékpártárolókat és zuhanyzóval ellátott öltözőket is kialakítottak a kétszintes mélygarázs területén. Ez fontos szereplővé tette az irodaházat a kiadó budapesti irodák piacán.

Az ingatlan Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál az M2-es metró kijáratánál helyezkedik el. Helyén 1908-ig a Nemzeti Színház első épülete állt, melynek lebontását követően sokféle célra használták a területet – építettek a telekre bódékat, hadigarázst, parkolónak is használták, de még mozi is állt itt. Végül 1989-ben eladták és két évvel később ünnepélyes keretek között átadták az East-West Business Centert, Budapest első modern irodaházát.