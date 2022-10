Az energiaválságban nincs ennél jobb irodai megoldás!

A szolgáltatott irodák egyre népszerűbbek, egyre keresettebbek, melynek legfőbb oka az egyre nehezebben kiszámítható piaci környezet. A szolgáltatott irodák a covid okán egyre elterjedtebb home office-nak köszönhetően kezdtek népszerűvé válni, az azóta megjelent energiaválság azonban még egy okkal több arra, hogy a cégek kihasználják ennek az irodabérlési formának az előnyeit. Lássuk, miért is jó a jól ismert, klasszikus irodabérlési lehetőségek helyett inkább a szolgáltatott irodákat választani!

Rugalmas megoldást kínál

A szolgáltatott irodák legnagyobb előnye kétségtelenül a rugalmasság. Azaz a hagyományos irodabérleti szerződésekkel ellentétben rövidebb időtartam, az irodaterület mérete, ami menet közben is igényeink szerint változható, és mindezek következményeként a gazdaságosság. Tehát nem kell feleslegesen, már nem használt területekért bérleti díjat és a jelenlegi helyzetben magas rezsit fizetni, hiszen a szolgáltatott irodák bérleti díja a rezsiköltséget már eleve tartalmazza.

A rugalmasság pedig a szolgáltatásokra is kiterjed. Szolgáltatott iroda bérlésénél ugyanis nem egy adott irodaterületet bérelünk, hanem egy komplett szolgáltatás csomagot vásárolunk, aminek összetételét menet közben is rugalmasan változtathatjuk, és nem kell olyan szolgáltatásért fizetnünk, amit végül nem vettünk igénybe. A szolgáltatás csomag az irodai szolgáltatások teljes spektrumát lefedi, így például nemcsak a nyomtatók vagy a szélessávú internet, de a legkorszerűbb audiovizuális technikák, illetve csomagfeladás, postai ügyintézés, office management, telekommunikációs szolgáltatások, telefonközpont, titkársági szolgáltatások, takarítás és catering is szerepel benne.

Azonnal költözhető

Szintén a rugalmassághoz kapcsolódik, hogy a hagyományos irodákkal ellentétben itt nem kell hónapokat várnunk arra, hogy az irodát igényeinknek megfelelően kialakítsák számunkra, hanem a szerződés megkötése után már másnap költözhetünk is új irodánkba.

Szinte nulla, de legalábbis nagyon alacsony indítási költség

A szolgáltatott irodában a berendezésről és az internet kiépítéséről is a bérbeadó gondoskodik, így nekünk minimális indulási költséggel kell számolnunk. A plug ’n’ play rendszernek köszönhetően alkalmazottaink számára mindössze 1-1 laptopot kell biztosítanunk. A berendezett irodákon túl, tárgyalótermek, konferenciatermek, konyha, étkező, lounge, biztonsági szolgála, recepció, takarítás, tea-kávé szolgáltatás is biztosított igény szerint. Kétségtelen, hogy a szolgáltatott irodák elsőre drágábbnak tűnhetnek, de itt tényleg nem kell semmilyen extra irodai költséggel számolnunk és az árak nem egy adott területre, hanem órára vonatkoznak.

Alacsony kockázat

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a szolgáltatott irodák legnagyobb előnye, hogy bérlésük meglehetősen alacsony kockázattal jár a hagyományos irodákhoz képest. A szerződések is lényegesen egyszerűbbek, moduláris felépítésűek, így nincs szükségünk külön jogi tanácsadóra, mielőtt aláírnánk őket.

+ Előnyök

A szolgáltatott irodák éppen rugalmasságuknak köszönhetően projekt alapú bérlésre, vagy átmeneti irodának is idálisak, illetve akkor is tökéletesek, ha a cég székhelyétől távol, új piacon bővítenénk vállalkozásunkat.

A szolgáltatott irodák további előnye, hogy kiváló elhelyezkedésű, prémium kategóriás irodák, ahol professzionális környezetben fogadhatjuk ügyfeleinket, üzleti partnereinket, és mivel a többi bérlő is a hasonlóan magas professzionális szintet képviselő vállalkozások közül kerül ki, így hatékonyan építhetünk ki professzionális üzleti kapcsolatokat.