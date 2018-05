Átadták az Ericsson új székházát az Infoparknál

Átadták a WING Zrt. fejlesztésében megvalósult Ericsson Házat, amelyben az irodák mellett helyet kapott a svéd cég egyik legnagyobb európai kutatás-fejlesztési központja is. A fejlesztő a szomszédos telken az irodapark második ütemét is elkezdi.

Új épülettel gazdagodott a budapesti irodapiac. A Duna-partján a Műegyetem és az ELTE közvetlen közelében álló, most átadott Ericsson Házban az irodák mellett az épületben kapott helyet a svéd cég egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési központja, hazánk egyik legkorszerűbb és egyik legnagyobb szerverterme, valamint az Ericsson innovációs műhelye, az Ericsson Garázs is. A budai rakparton található szellemi központ szoros kapcsolatban áll a közeli egyetemekkel, nagyszámú diáknak, doktorandusz hallgatónak ad munkát és megannyi oktatóval működik együtt a közös kutatási és fejlesztési projektjeik keretén belül.

Az épületet az Ericsson Magyarország hosszú távú szerződés keretében bérli. A házat a WING teljes mértékben az Ericsson és a vállalat 1800 fő itt dolgozójának igényeire szabta, egyben. Az Ericsson Ház a legmagasabb műszaki minősítéssel rendelkező irodaház Budapest XI. kerületében. Építése alatt jelentős szerepet kapott a környezettudatosság, aminek köszönhetően az irodaház nemzetközi LEED Gold minősítéssel is rendelkezik. Ennek megfelelően már a tervezésnél és az alapanyag használat során is a helyi gyártású, valamint az újrahasznosított anyagokat részesítette előnyben a fejlesztő WING. A környezettudatosság része az energiahatékony működés, amelybe többek között a tudatos vízhasználat, az optimalizált, környezettudatos és LED-es világítás, integrált árnyékolórendszerek, valamint az energiatakarékos üzemeltetés is beletartozik.

„Az Ericsson új irodaháza az egyik legkorszerűbb épület az országban, büszkék vagyunk arra, hogy mi fejleszthettük, egy volumenében és technológiájában ilyen szintű épület megvalósítása ugyanis olyan kihívásokkal jár, amire csak kevesen képesek. A WING a magyar ingatlanpiac piacvezető irodafejlesztőjeként építészeti, funkcionális és gazdasági értelemben is értéket teremt. Nemzetközi nagyvállaltok partnereként, azok ingatlanok iránti igényeire nyújtunk hosszú távon megoldást. Mi valósítottuk meg például az E.ON és az Allianz székházát, illetve jelenleg is építjük a Telekom székházat. Az Ericsson székház ebbe a sorba illeszkedik, nemcsak kiemelkedő minőségű munkahely, a dél-budai Duna-part egy látványos új épülete, hanem egy jelentős nemzetgazdasági és oktatási szereppel bíró K+F központ is” – mondta Noah Steinberg. Közlése szerint hamarosan egy hasonló magas színvonalú épület fejlesztését indítja el a WING az Ericsson Házzal szomszédos területen.

Az épület terveit a WING leányvállalata, az Aspectus Architect készítette Szerdahelyi László és Pesti József vezetésével, a generálkivitelező a Strabag MML. A beruházást egy banki konzorcium finanszírozza, amelynek tagjai az Unicredit Bank Hungary, az Unicredit Bank Austria és a K&H Bank.