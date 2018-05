Átadták az Ericsson új budapesti székházát

Átadták a WING Zrt. fejlesztésében megvalósult Ericsson Házat, amelyben az irodák mellett helyet kapott a svéd cég egyik legnagyobb európai kutatás-fejlesztési központja is. A Magyar Nobel-díjasok K+F Parkjának I. ütemeként felépült 24 ezer négyzetméteres ingatlanban 1800 fő dolgozik. Az Ericsson Ház befejezésével elkezdődhet a szomszédos telken a park második ütemének fejlesztése is. Az utak és a csatornák feltalálása óta nem volt olyan fontos városfejlesztési áttörés, mint a Smart City, azaz az okosváros! Az igazán különleges pedig az, hogy a legkisebb településektől a világvárosokig mindenkit érint. Nézze meg a programot és jelentkezzen most az Önök városa vagy vállalkozása is az eseményre, ahol a téma kiemelt szakértői tartanak előadásokat és beszélgetéseket!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS