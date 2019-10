Az Infogroup a minap, október 17-n tartotta Dél-Buda egyik régóta várt fejlesztésének: a Bartók Udvar II. Irodaház ’A’ épületének megnyitó ünnepségét.

A modern, avantgárd stílusjegyekkel rendelkező „A+” kategóriájú Bartók Udvar II. Budapest dél-budai részének egyik gyöngyszeme. A tulajdonos-fejlesztő Infogroup az épület irodáit befejezése előtt teljes egészében hasznosította.

A BREEAM minősítésű irodaház népszerűsége többek között kiváló elhelyezkedésének is köszönhető: A Bartók Udvar II bármely irányból kényelmesen megközelíthető. A két kilométerre lévő belváros a nap nagy részében 10 perc alatt elérhető autóval, alig több, mint 5 perc alatt kiérhetünk a városból és körülbelül két óra alatt Bécsben lehetünk, akár csúcsforgalomban is. Kiváló a sugárirányú kötöttpályás közlekedés, amivel a belváros átszállás nélkül 15 perc alatt megközelíthető, sőt az irodaház előtti kerékpárúton a kerületi bevásárlóközpontok is 5 percnyi bicikli- és rollertávolságra vannak. A 11. kerület az egyetlen „belvárosi peremkerület”, ami egészen egyedülálló adottság a fővárosban.

A Bartók Udvar II külső megjelenését a Fibonacci-számsor, a mérnöki tudományok, a kulturális hagyaték és maga Bartók Béla ihlették. Nem véletlen, ha a külső ablakstruktúráról zongorabillentyűk, vagy akár egy ritmusos zongoramű jut eszünkbe. A strukturált üveghomlokzat kívülről az évszakok színeit adja vissza, belülről pedig reflektál az időjárás hangulatára, sőt funkcionálisan is jobban árnyékol, mint egy hagyományos üveghomlokzat.

A tömegformálásnál a fejlesztő Infogroup odafigyelt arra is, hogy ebben a kertvárosi hangulatú környezetben úgy helyezzen el egy majdani bruttó 40.000 négyzetméteres egybefüggő felszín feletti épülettömeget, hogy az tagoltságánál fogva ne nyomja el a környezetet.

A megnyitó ünnepségen Székely Ádám, az Infogroup ügyvezetője elmondta, hogy a beruházás mintegy 20 millió euró értékben valósult meg, és a nyitásra már 100%-ban hasznosításra is került, a bérlők beköltöztek.

„Még nem vagyunk készen. Az első ütemmel csak megmutattuk, milyen is lesz a Bartók Udvar a végére, illetve bebizonyítottuk a projekt kereskedelmi sikerét. A nagy része, amit egyetlen következő ütemben fogunk megvalósítani, még hátravan. De ha elkészülünk, ez lesz Budapest egyik legélhetőbb irodatömbje.” – mondta Székely Ádám.

A most átadott ’A’ épület a Bartók Udvar II fejlesztésének csupán első üteme. Az Infogroup a közeljövőben további szárnyakkal bővíti az összesen 26.000 négyzetméter bruttó irodaterületű komplexumot, melynek környezettudatos üzemeltetésére szintén nagy hangsúlyt fektet a fejlesztő.