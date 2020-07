A távmunka nő, de irodákra szükség lesz – igaz néhány fontos változtatással

A JLL kutatása szerint irodákra szükség lesz, de másképpen mint eddig. Az elemzés számos hasonlóságot fedezett fel a korábbi gazdasági visszaesésekkel. A friss anyag következtetése szerint hangsúlyosabb szerepet kap majd a közeljövőben az urbanizáció és a munkahely.

Az irodaigény jövője manapság a tárgyalótermek egyik legfontosabb témája, miután a COVID-19 világjárványnak köszönhetően a vállalatok megélték a történelem eddigi legnagyobb ‘home office’ kísérletét. A történelmi trendek, a jelenlegi kutatások és az ügyfelek visszajelzései alapján a JLL új tanulmánya a „The Future of Office Demand” (Az irodakereslet jövője) megállapítja, hogy a fizikai iroda továbbra is megtartja fontos szerepét az innováció és az együttműködés elősegítésében, és nem utolsó sorban a munkavállalók egészségének, jólétének és produktivitásának fenntartásában.

A kötelező három hónapos hiátust követően a vállalatok és alkalmazottaik többnyire sikeresen alkalmazkodtak az otthoni munkavégzéshez, ám az új felmérések azt mutatják, hogy a munkavállalók arra vágynak, hogy visszatérjenek a normál rutinhoz az állandó otthoni munkavégzés helyett.

“A globális világjárvány sok munkáltatót arra kényszerített, hogy újragondolja az iroda szerepét a vállalati kultúra támogatása terén.” – mondta Christian Ulbrich, a JLL vezérigazgatója. “Az ingatlankereslet leköveti a gazdasági ciklusokat, ezért tudjuk, hogy ezek a példa nélküli idők arra is lehetőséget teremtenek a vállalkozások számára a világ minden táján, hogy amint elkezdenek visszatérni irodáikba, újraképzeljék munkaterületi igényeiket.”

A vállalatok lokációs stratégiája is változhat, nagyobb hangsúlyt fektetve a változatos piaci ökoszisztémára. Rövid távon megnövekszik az igény, hogy az irodához kötött tevékenységeket a helyben elérhető külvárosokba költöztessék, továbbá a másod- és harmadlagos városokba, ahol a kollégák az otthonuk közelében is könnyebben tarthatják egymással a kapcsolatot. Így az ingázástól való mentesség igénye egy járulékos hozománya az elmúlt időszaknak, ugyanis ezt élvezték a munkavállalók a legjobban az otthoni munkavégzés során – a megkérdezettek közel felének (49%) visszajelzése alapján, derül ki többek között ez is a JLL 3.000 irodai dolgozót felmérő tanulmányából.

A történelem során bekövetkezett globális gazdasági visszaesések trendjének tanulmányozásával, mint például az 1990-es évek recessziója, a dot-com összeomlás és a 2008-as globális pénzügyi válság, a JLL átlátja, miként gyógyult fel a vállalati ingatlanpiac a gazdaság újjáépítése során. A pandémiát övező megválaszolatlan kérdések és egy második járványhullám lehetősége megnehezíti a gazdaság felépülési idejének előrejelzését; ugyanakkor a munkáltatók találékonysága a termelékenység fenntartására alternatív személyzeti megoldásokkal és a szociálisan távolságtartartó munkahelyekkel biztató kilátásokat mutat az iroda-keresletre.

Az elmúlt néhány hónapban zajló tömeges otthoni munkavégzés világossá tette az irodába való ingázás okait. Az irodák ösztönzik az együttműködést, az innovációt, a mentorálást és a csapatépítést – mindazt, aminek replikálásával küzd a technológia. A JLL-felmérése azt is kimutatta, hogy az irodai dolgozók 58%-ának hiányzott az iroda, és a fiatalabb – 35 éves és annál fiatalabb – csoportok pedig még erősebb visszatérési vágyat mutattak (65%). Az irodai lét leginkább hiányzó eleme az emberi interakciók és a kollégákkal való szocializáció (44%), amelyet a kollektív, szemtől szembeni munkavégzés követ (29%) a kutatás szerint.

A JLL globális vezérigazgatója, Neil Murray egyetért ezzel a meglátással: „Megváltoznak az igények az egy főre jutó irodaterület méretére, azaz a sűrűségre vonatkozóan, és az irodaterületek felhasználásának, tervezésének és fejlesztésének evolúciója figyelhető majd meg. Ám a történelem és a legfrissebb irodai-dolgozókat célzó felmérésünk is azt mutatja, hogy az iroda nem tűnik el a közeljövőben.”

A Gensler felmérése szerint a munkavállalók csupán 12%-a akar teljes munkaidőben otthonról dolgozni, és 70%-uk a hét nagy részét irodában akarja tölteni. Kutatásuk a kollégákkal tartott találkozókat, szocializációt és személyes interakciókat sorolta azon fő okok közé, amelyek miatt az emberek vissza akartak térni az irodába.