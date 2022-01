A Europa Capital páneurópai ingatlanbefektetés-kezelő bejelentette, hogy a ConvergenCE kereskedelmi ingatlanbefektető és -fejlesztő céggel együttműködve megvásárolta a budapesti Akadémia Business Centert. Az akvizíció a Europa Capital legújabb ingatlanalapja, a Europa Fund VI nevében valósult meg. Az Akadémia és Arany János utca sarkán álló, Duna-parti épület 12.500 négyzetméter bérbeadó területet kínál.

A főváros üzleti, politikai, turisztikai és kulturális negyedében található Akadémia Business Center, mely korábban a Raiffeisen Bank székhelyeként szolgált, a bank kiköltözésével kitűnő felújítási és újrapozicionálási lehetőségeket nyújt. Az új tulajdonosok célja nemcsak egy modern bérlői elvárásoknak megfelelő épület létrehozása, hanem az is, hogy az ingatlant „Net Zero Pathway”, azaz a nettó zéró kibocsátás szellemében újítsák meg, megszüntetve az üvegházhatású gázoktól való függőséget. Az épület a BREEAM, a Wiredscore és a WELL minősítést is megcélozza.

A helyi vagyonkezelési feladatokat a ConvergenCE látja el, amely 2005 óta a Europa Capital magyarországi partnere. A kiterjedt belső felújítást, új gépészeti berendezések beszerzését, valamint a közös területek és az irodahelyiségek átalakítását célzó munkálatok várhatóan az akvizíció befejeztével elkezdődnek.

Robert Martin, a Europa Capital partnere és befektetési vezetője így nyilatkozott: „Az Akadémia Business Center kiváló helyen található, és rengeteg lehetőséget kínál a tőlünk megszokott magas színvonalú felújításra, melynek során kiemelten fókuszálunk a bérlői elvárásokra, a well-beingre és a nettó zéró kibocsátás elérésére.

A befektetést üzletileg jól indokolja, hogy Budapest szívében szűkös a rendelkezésre álló prémium irodakínálat. Ez az épület így különösen vonzó azon a cégeknek, akik magas presztízsű, kiemelkedő munkakörülményekkel és fenntarthatósági feltételekkel bíró belvárosi lokációt keresnek.”

Jason Oram, partner és alapvezető elmondta: „Ez a befektetés jól bizonyítja azt a meggyőződésünket, hogy a jó elhelyezkedésű irodaházak dacolhatnak a járvány hatásaihoz alkalmazkodó piaci folyamatokkal. Örülünk, hogy az Akadémia Business Center az irodaportfóliónk részévé vált; a ConvergenCE-szel kialakított stabil partnerségünk a záloga annak, hogy a magas színvonalú felújítással újra értéket teremtünk.”

Zeley Csaba, a ConvergenCE ügyvezető igazgatója hozzátette: „Megtisztelő, hogy számos sikeres, és azóta már értékesített közös projekt után, mint az Eiffel Square, a Kálvin Square, a B52 és a CityZen, ismét a Europa Capitallal dolgozhatunk. Biztos vagyok benne, hogy kivételes elhelyezkedésének és a benne rejlő nagyszerű lehetőségeknek köszönhetően az Akadémia Business Center Budapest egyik legrangosabb és legsikeresebb vegyes funkciójú kereskedelmi ingatlanja lesz.”

