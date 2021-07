A Corvin Innovation Campus irodaházba, a Corvin-negyedbe teszi át székhelyét az IBM Magyarország – jelentették be tegnap. A technológiai vállalat 2023-tól több lépésben helyezi át magyarországi főhadiszállást a Futureal fejlesztésében megvalósuló Corvin Innovation Campus irodakomplexumba.

A Corvin Innovation Campus-t választotta hazai tevékenységének új székhelyéül az IBM. A környezetbarát, fenntartható és emberközpontú irodaházat a Corvin-negyedben, Európa legnagyobb városrehabilitációs beruházásában építi a Futureal. Az épületet a dolgozók egészségi állapotára és hangulatára pozitív hatást gyakorló szempontok szerint alakítják ki a BREEAM Excellent és a WELL Platina minősítéseknek megfelelően. A Corvin Innovation Campus kiválasztásában, a kapcsolatfelvételben és a megállapodás előkészítésében a JLL segítette az IBM-et, amely 2023-ban kezdi meg a beköltözést az új főhadiszállásra.

“Az irodastratégiánknak megfelelően, a komplexum a legújabb trendeken alapuló közösségi tereket és szolgáltatásokat nyújtja majd. Az IoT-megoldásokkal felszerelt épület mintapéldája lesz annak, miként tudnak munkatársaink az IBM saját technológiáival hatékonyan dolgozni” – mondta Drabik Edina, az IBM Magyarország ISSC Kft. ügyvezető igazgatója.

A Corvin Innovation Campus-t a digitális korszak elvárásainak megfelelően tervezték, építésénél pedig nagy hangsúlyt fektetnek a zöld környezet kialakítására. Minden szint saját terasszal rendelkezik, a belső kert pedig közösségi térként is funkciónál az iroda dolgozói számára. A különleges homlokzatú, “A” kategóriás épületet felújított és zöld környezet veszi majd körbe, a fejlesztés részeként pedig a körülvevő járdákat is kiszélesítik.

“Büszkék vagyunk, hogy a Corvin Innovation Campus lesz az IBM új otthona Magyarországon. A hazai piacon is tapasztalható kihívások ellenére a Futureal csak az elmúlt évben három kiemelkedő bérlői megállapodást kötött, ami azt mutatja, hogy Budapesten továbbra is nagy igény van olyan magas minőségű irodákra, amelyek kiváló helyszínt, a legmodernebb digitális megoldásokat és kiemelkedő szolgáltatásokat biztosítanak. Azt tapasztaljuk, hogy még a nehézségekkel teli időszakban is nagyra értékelik a bérlők az olyan erős, megbízható partnereket, akik valódi jövőképpel rendelkeznek, figyelnek a fenntarthatóságra és valódi válaszaik vannak a folyamatosan változó irodai igényekre” – hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A Futureal Stay Safe egészségvédelmi kezdeményezés részeként a Corvin Innovation Campus közös területei szinte teljesen érintésmentessé válnak. A látogatókat kártyaérzékelős automata ajtók és lámpakapcsolók, valamint a biztonságos távolságot jelző jelzések fogadják. A metró- és villamosjáratokkal, valamint a repülőtérről autóval is könnyen elérhető irodaházba elektromos töltőket és biciklitárolót is telepítenek, valamint a kerékpárral érkezők számára zuhanyzók és öltözőszekrények is rendelkezésre állnak.

“Megtiszteltetés részt venni Magyarország egyik legnagyobb irodaátköltözési projektjében. Mivel mind az IBM, mind pedig a Futureal meghatározó partnerünk, így sikerrel közre tudtunk működni abban, hogy az egyik vezető technológiai vállalat megtalálja a számára ideális budapesti helyszínt” – mondta dr. Würsching Péter, a JLL bérbeadási vezetője.

A Corvin Innovation Campus irodaházat a Corvin Sétány közvetlen közelében fejlesztik, ennek köszönhetően számos kiskereskedelmi, sport és éttermi szolgáltatás is gyorsan elérhető az irodai dolgozók számára. A Corvin Sétány nemzetközileg elismert és díjazott fejlesztési projekt, amely elnyerte többek közt az International Property Award Best Mixed Use Development Europe díját, illetve első helyezést ért el a FIABCI magyarországi tagozatának ingatlanfejlesztési nívódíjpályázatán. A fejlesztés 2014-ben első magyar projektként kapta meg a város- és ingatlanfejlesztési szakma Oscar-díjaként számon tartott Urban Land Institute Global Awards for Excellence elismerést.