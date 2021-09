A ConvergenCE eladta az Árpád Center irodaházat

A ConvergenCE 2021 nyár végén sikeresen lezárta az Árpád Center értékesítését. Az Árpád híd és a Váci út szegletében található, népszerű irodaházat az Investum Kft. vásárolta meg. A tranzakció során a ConvergenCE-t a Cushman & Wakefield képviselte.

Zeley Csaba, a ConvergenCE ügyvezető igazgatója elmondta: “Az épület 2019-es megvásárlása óta az akkor alulmenedzselt és kissé elhanyagolt épületet gyümölcsöző projektté formáltuk át. Újratárgyaltuk a bérleti szerződéseket, kiadtuk az üres területeket, és erős, hosszú távú kapcsolatot építettünk ki az itt otthonra találó cégekkel, amelyek nagyra értékelték rugalmas tulajdonosi hozzáállásunkat és bérlő fókuszú ingatlanüzemeltetési szemléletünket. Mindennek, valamint az Investum dinamikus döntéshozatalának köszönhetően sikerült az üzleti tervben meghatározott céldátum előtt, “off-market” tranzakció keretében értékesítenünk az épületet. Nagyon örülünk annak is, hogy a munkánk itt nem ér véget, hanem korábbi projektjeinkhez hasonlóan folytathatjuk az ingatlan menedzselését annak eladása után is: az új tulajdonos felkérésére továbbra is mi látjuk el az Árpád Center ingatlanüzemeltetési és bérbeadási feladatait.

Ligetvári Zoltán, a Cushman & Wakefield befektetési osztályának Associate munkatársa hozzátette: „Az elmúlt időszak kihívásai ellenére nagyon büszkék vagyunk, hogy teljes mértékben teljesítettük megbízóink elvárásait. A vevő rendkívül gyors ütemben hozta meg a döntését, és a tranzakció lezárásával az Árpád Center lett az Investum Kft. egyre növekvő ingatlanportfóliójának első pesti irodaépülete.”