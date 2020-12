A Billingo bővül az Árpád Centerben

A Billingo Zrt. 520 négyzetméterre szóló bérleti szerződést írt alá a ConvergenCE tulajdonában álló Árpád Centerben.

Az online számlázási szolgáltatásokat kínáló vállalat ezzel a jelenlegi területének több mint háromszorosára bővül az Árpád híd és a Váci út szegletében található irodaházban. A tulajdonos által teljeskörűen kialakított új irodát a Billingo 2021 áprilisában veszi majd birtokba.

Sárospataki Albert, a Billingo Zrt. vezérigazgatója elmondta: „2019 őszén költöztünk a jól megközelíthető és kitűnően menedzselt Árpád Centerbe, ahol hosszú távra tervezünk. A flexibilisen alakítható irodaterületek hatékony munkavégzést és fiatalos designt tesznek lehetővé, az épület és a környék színvonalas szolgáltatásai pedig kellemes munkakörnyezetet biztosítanak.”

A bővülést okairól szólva kifejtette: „A Billingo harmincfős stábját meg szeretnénk duplázni a jövő év elején, ezzel pedig az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai szoftvercéggé alakulunk. Az elmúlt hét évben számlázóból egy olyan fintech startuppá fejlődtünk, amely 2021-ben a teljes hazai vállalkozói piacot érintő funkciófejlesztéseket mutat majd be. Ehhez az új üzleti modell mellé jelentős létszámfejlesztés is szükséges, ezért a lényegesen nagyobb irodatér csak az első lépés: jövőre szolgáltatásaiban is szintet lép a Billingo Zrt.”

Papp-Vas Dóra, a ConvergenCE bérbeadási igazgatója a hozzátette: „Épületeinket és cégünket is egyaránt pozitívan minősíti, ha bérlőink elégedetten érzik magukat a házainkban. Mindig örömteli, ha egy ügyfelünk szerződést hosszabbít, és még nagyszerűbb, ha területét meg is növeli. Az, hogy a Billingo bő egy évvel az Árpád Centerbe való költözése után már úgy döntött, hogy megháromszorozza eddigi irodájának méretét, jól mutatja, hogy ügyfeleink nagyra értékelik a bérlői fókusszal üzemeltetett ház előnyeit és a rugalmas bérbeadói hozzáállásunkat.”