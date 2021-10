6 irodaház, a Mariott, és új tervek – két évtizede Budapesten az S IMMO

Az idén már 20 éve a hazai piacon működő S IMMO Hungary alapítása óta egy összesen 216 millió euró értékű, több mint 110 ezer négyzetméteres, hat prémium irodaházat és az 5 csillagos Marriott Hotelt is magában foglaló portfóliót alakított ki Budapesten. A cég anyavállalata, az osztrák S IMMO további növekedést tervez a kelet-közép-európai régióban, így Magyarországon is.

A fentiknek megfelelően az S IMMO Hungary olyan befektetési lehetőségeket keres, amellyel több ezer négyzetméternyi A-kategóriás, fenntartható és emberközpontú irodaterülettel bővítheti eddigi portfólióját. Egyik opcióként a cég a saját fejlesztésű projektek megvalósítását is fontolóra veszi, amik a munkavállalók növekvő igényeihez igazodnának, valamint a helyi közösségek életminőségét is javítanák.

A cégcsoport mintegy 1,3 millió négyzetméter összterületű ingatlannal rendelkezik az Európai Unióban, amelyek kihasználtsága 93,2 százalék, teljes bérleti hozama pedig elérte az 5 százalékot a 2021. június 30-i eredmények alapján. A társaság összbevétele 2021 első hat hónapjában közel 91 millió euró volt, az előző év egészében pedig megközelítette a 174 millió eurót.

A bécsi székhelyű S IMMO AG egyébiránt az ezredfordulón kezdte meg a terjeszkedést Kelet-Közép-Európában, és Csehországot követően 2001-ben lépett be a magyar piacra. Hazai leányvállalata, az S IMMO Hungary az elmúlt két évtizedben egy több mint 110 ezer négyzetméteres iroda- és hotelportfóliót hozott létre Magyarországon, amelynek része a prémium kategóriás Blue Cube, a Buda Center, a City Center, a Pódium, a Maros BC és a River Estates, valamint a Budapest Marriott Hotel. A cégnek tavaly már több mint 70 bérlője volt a fővárosban.

„Az első két évtizedben az S IMMO egy stabil piaci jelenlétet, valamint egy vonzó és izgalmas irodaporfóliót alakított ki Magyarországon, ami már számos alkalommal bizonyította értékállóságát. Ennek eredményeként a cégcsoport a magyar piacon is elismert és megbízható iparági szereplővé vált, amire különösen büszkék vagyunk” – mondta Friedrich Wachernig, MBA, az S IMMO AG igazgatótanácsának tagja.

„A magyar piacon szerzett évtizedes tapasztalatunkra és tudásunkra támaszkodva a jövőben is tovább formáljuk az iparágat. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy olyan magas színvonalú, a fenntarthatóságot, a kényelmet, az innovatív megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtó projekteket valósítsunk meg, amelyek a következő 20 évben meghatározzák a piacot. Biztosak vagyunk abban, hogy hamarosan meg is tehetjük az első bejelentést” – hangsúlyozta Barabás Géza, az S IMMO Hungary ügyvezető igazgatója.

Íme, az S IMMO Hungary szerteágazó ingatlanportfóliója

City Center

A City Center irodaház Budapest szívében, a Bajcsy-Zsilinszky és Andrássy út kereszteződésénél található, számos metró-, busz-, trolibusz- és villamos vonal csatlakozásánál. A 8956 m2-es bérbeadható területű épület műszaki jellemzői közé tartoznak a nyitható ablakok, a négycsöves fan-coil rendszer, a belső árnyékoló rendszer és a kettős betáp. Emellett kerékpártárolók, szolgálják a környezettudatos életmódot.

Blue Cube

A Blue Cube irodaház a közkedvelt Váci úti iroda folyosón található, az M3-as metró vonala és számos buszmegálló közvetlen közelében. Az irodaház a bérlőinek összesen 9 469 m² bérbeadható területen kínál természetes fényben bővelkedő, nyitható ablakokkal és külső, illetve belső árnyékolókkal ellátott irodatereket. A Blue Cube megszerezte a BREEAM In-Use Very Good zöld minősítő tanúsítványt. Az épület akadálymentesített. Az irodaház biztonságáról kártyás belépőrendszer, zárt láncú kamerás megfigyelőrendszer és biztonsági őrrel védett bejárat gondoskodik.

River Estates

A 20 245 m2 bérbeadható területű River Estates irodaház a Váci úti irodafolyosó középső szakaszán helyezkedik el, metróval, trolibusszal és busszal egyaránt könnyedén megközelíthető. Az épület közelében szállodák, éttermek és egészségügyi központok, valamint pénzintézetek és vásárlási lehetőségek – pl. a Lehel téri piac és a WestEnd City Center – helyezkednek el. A River Estates modern, BREEAM In-Use tanúsítvánnyal rendelkező épületében a rugalmas válaszfalazási lehetőségeknek köszönhetően egy emeleten 700–2900 m²-es bérlemények alakíthatók ki.

Maros BC

A 6 741 m2-es bérbeadható területű Maros BC irodaház Buda szívében kínál első osztályú irodatereket. Az épület kétpercnyire helyezkedik el a Széll Kálmán tértől és a Déli Pályaudvartól, ahol minden irányból összefutnak a metró-, villamos- és buszjáratok, gyors városi közlekedést és jó megközelíthetőséget biztosítva. A Városmajor zöld parkja sportolási és kulturális lehetőségekkel, az irodaház közvetlen közelében található. A közeli Mammut bevásárlóközpontban számtalan üzlet, étterem, kávézó, bank és szolgáltatás kap helyet.

Buda Center

Az 5913 m2-es bérbeadható területű Buda Center irodaház a Hegyalja úton, az Erzsébet-hidat az M1-es és M7-es autópályával összekötő tengely mentén található, közvetlenül a Gellért-hegyi Citadella alatt, több szálloda, étterem és sportlétesítmény közelében. A MOM bevásárlóközpont gyalogosan is elérhető távolságban van, sokféle üzletet és szolgáltatást kínálva. A Buda Center számos buszjárattal megközelíthető. Az épület modern építészeti stílusának köszönhetően karakteres látványt nyújt.

Budapest Marriott Hotel

A nemzetközi Marriott szállodalánc által üzemeltetett, ötcsillagos hotel a város szívében, közvetlenül a Duna-parton található, melyet a legszebb látnivalók vesznek körül, kivételes panorámával a Lánchídra, a Citadellára és a Budai Várra. A Váci utca és a Parlament épülete mindössze néhány percnyi sétával elérhető. A szálloda 342 szobát és 22 lakosztályt biztosít, emellett pedig 17 konferencia- és tárgyalóterem található benne. A hotelhez tartozik továbbá a DNB Budapest étterem, a Duna-korzóra nyíló terasszal, a Liz and Chain bár, valamint a tágas Fitness and Health Club by Marriott.

Pódium

A Pódium Budapest szívében, a Nagymező utcában – a „budapesti Broadway”-n – található, metróval, trolibusszal és busszal egyaránt könnyedén megközelíthető. Az épület közvetlen közelében szállodák, színházak, éttermek, kávézók, kulturális-, egészségügyi központok, pénzintézetek, valamint kormányhivatalok helyezkednek el. A Pódium épületében kilenc szinten összesen 5 739 m² bérbe adható terület, háromszintes mélygarázs, és 24 órás biztonsági szolgálattal rendelkező recepció található.