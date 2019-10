30%-kal többet érnek a piacon a zöld irodák

Jobbak, élhetőbbek, kelendőbbek: 30%-kal többet érnek a piacon a szigetelt, zöld irodák – derül ki az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss felméréséből.

A fővárosi irodapiacon jelentős felárat kérnek az energiatakarékos, zöld irodákért – derült ki az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss felméréséből. A kutatásból az is kirajzolódik, hogy az energiahatékony – más néven „zöld” – irodakínálat 39%-a jellemzően a budai kerületekben található. Azt is megtudhattuk, hogy nem csupán komfortosabbak és környezetkímélőbbek az energiatakarékos öko-irodák, de bérleti díjuk a piacon átlagosan harmadával magasabb a hagyományos, kevésbé környezetkímélőekhez képest. Két azonos paraméterekkel rendelkező iroda közül többségében a zöldebbet megoldással építettet választják a cégek akkor is, ha az drágább, mert hosszú távon jóval kedvezőbb az üzemeltetési költségük.

A Knauf Insulation és az Otthontérkép Csoport egyik tagja, az irodahaz.info felmérése rávilágít arra, hogy az irodaingatlanok energiahatékonysága közötti különbségek a bérleti és üzemeltetési díjakban is megmutatkoznak. A nem energiahatékony irodák bérleti díja négyzetméterenként 10-12 euró körül alakul, miközben a kifejezetten zöldként megjelölt épületekben lévő irodaterületeket átlagosan 13-16 eurós négyzetméteráron kínálják. Természetesen átlagokról van szó, de a trendeket jól mutatja ez a 30 százalékos árkülönbség.

Az augusztus végi adatfelvételből kiderült, hogy az oldalra frissen feltöltött budapesti irodák területi megoszlása is érdekes tendenciát mutat. A budapesti új építésű, „A” kategóriás irodák 80-90 százaléka zöld és 74 százalékuk három budapesti kerületre koncentrálódik. Az elmúlt 12 hónapban a XI. kerület 39 százalékos, a XIII. kerület 20 százalékos, a XIV. kerület pedig bő 15 százalékos aránnyal vezeti a zöldiroda kínálati listát.

Az adatbányászati módszerekkel nyert, anonimizált adatok a várakozásnak megfelelően magasabb árakat mutattak. Az elmúlt 12 hónapban felkerült, kiadó irodák – az átlagolt adatok alapján – négyzetméterenként 32,1 százalékkal voltak drágábbak, mint a szigetelés nélküli, kevésbé környezetkímélők. Az irodapiaci irányárak sajátossága, hogy a négyzetméterre eső nettó költségek is jelentős különbséget mutatnak. Egyrészt aszerint, hogy kisebb, pár száz, közepes vagy éppen több ezer négyzetmétert bérel-e az adott bérlő – utóbbi esetben ugyanis szűkös az irodakínálat, hiszen kevés 2-3 ezer négyzetméter feletti, egybefüggő irodaépület van a piacon.

Éppen ezek miatt az irodaházaknál is sávosan határozzák meg az árakat, de sok múlik az iroda hőtechnikai tényezőin és komfortfokozatán is. Egy megfelelően szigetelt irodaépület üzemeltetési költsége akár 40 százalékkal is kevesebb lehet.

„Az irodaépületek kiválasztásakor egyre fontosabb szempont az ingatlan energiahatékonysága, hiszen nem mindegy, hogy a bérlőik mennyit költenek annak üzemeltetésére. Egy korszerű, homlokzatán, alulról hűlő födémen, és válaszfalaiban is szigetelt iroda – melynek „zöld teteje” is van – a legszigorúbb energiahatékonysági normáknak is megfelel” – mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója. „Egy megfelelően szigetelt, és akusztikailag is jól megtervezett irodaépületben a munkavállalók komfortosabb és kellemesebb környezetben dolgozhatnak, és sokszor a vállalkozás sikeressége is múlhat a munkakörülményeken” – tette hozzá a szakember.

A vásárlók egy iroda választásakor a kézzelfogható tulajdonságokra figyelnek. Ilyenek – a bérleti díjon túl – a téli-nyári rezsiköltségek, fűtés-hűtés költségei, a zöld tetőterasz, a napelemes és napkollektoros kialakítás, vagy éppen a hangszigetelés. Ez utóbbi is egyre fontosabb szempont, amikor a munkaadók irodahelyszínt keresnek, hiszen fontos hogy a dolgozókra jutó zajterhelés minél kisebb legyen. Tíz, interneten indított irodakeresésből 3-4 alkalommal felbukkan valamelyik „öko” szempont is a feltételek között. Az intelligens világítás, az épületvezérlés, valamint a szigeteltség mértéke is egyre gyakrabban szerepel az irodakeresők alapvető igényei között. Az elsődleges feltétel mégis az ár, a lokáció és az épület minősége, avagy látványa marad.

“Mivel jelentős konkurenciával kell számolniuk, az építtetőknek az új irodaházak esetén sokkal környezettudatosabb megoldásokban gondolkoznak. Ezek például a XI. kerület irodaterületei vagy a XIII. kerület Váci úti irodafolyosója, illetve a XIV. kerület Hungária körúti része. Ezeken a területeken sok új irodaház épül, és a magas kínálat piaci versenyt generál” – mondta el dr. Halaska Gábor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője. „Az az irodaház építtető jut előnyhöz, amelyik környezetbarát és energiatakarékos irodát kínál bérlésre. A nagyobb vállalatoknál marketing és munkavállalókat megtartó szerepe is van annak, hogy a vállalatok irodaterületei mennyire csökkentik a környezetterhelést” – tette hozzá a szakember.