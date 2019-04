10 euró alatti iroda? Akad ilyen a Váci úton is!

Az irodák, így az elérhető jó munkaerő is, többségében néhány kerületre, kerületrészre korlátozódik. Nézzük először, melyik a város legnépszerűbb irodai folyosója, ahol azonban nem csak drágán lehet jó irodát elcsípni!

Ha tehát valaki székhelyet, vagy fővárosi „támaszpontot” keres cégének, akkor elsősorban oda érdemes költöznie, ahol messze a legtöbb iroda központosul, mégpedig a Váci út XIII. kerületi szakaszaira. Ezek legnagyobb előnye a kiváló metrókapcsolat. A 3-as metró megy itt, amelynek érintett állomásait pár hete adták át, így nem csak villámgyorsan, de igényesen lehet utazni a belváros, vagy a nagyváros bármely más pontja felé.

No persze a népszerű helyek drágák, a vadonatúj üvegpalotákban csillagászatiak tudnak lenni a négyzetméterárak és a fenntartási díjak is. Különösen most, hogy relatíve kevés a kiadható irodaterület. Ezért is remek hír, hogy az Irodatérkép ajánlatai közt mi most megfizethető, mégis minőségi Váci úton lévő irodákra bukkantunk.

Miért is fizetnénk 20 eurót négyzetméterenként amikor egy szép, jó állapotú műemléki épületben már ennek kevesebb, mint feléből lehet akár kisebb alapterületeket is kivenni, például a Ganz Danubius Irodaházban.

Ez a Duna Pláza közvetlen szomszédságában, kitűnő közlekedési feltételek mellett van: a metró és a buszok is egyaránt 300-300 méterre találhatók. A 24 órás portaszolgálat mellett zárt -őrzött parkoló, 20 és 80 fős tanácsterem, orvosi rendelő, pincei tároló is van, sőt az épületben hideg-meleg konyhás étterem és büfé is üzemel.

Az irodaépület a múlt század közepén épült, hagyományos építésű épület. Eredetileg egy nagy iparvállalat a Ganz Danubius Hajó- és Darugyár központi irodaépülete volt. 1990 óta bér irodaház, a Váci út legjelentősebb épületei közé tartozik. Jellegzetes stílusával, a főbejárat két oldalán álló két nagyméretű szobrával közismert, karakteres épület.

De persze nem ez az egyedüli jó ajánlat a környéken. Aki a modernebbet szereti, az választhatja a Marina Part közvetlen közelében – a Gyöngyösi úti metrómegállónál lévő – Duna Pláza Office-t is. Ez kicsit magasabb árfekvésű, de még mindig kedvező áron, akár 13,5 eurótól talál itt elérhető irodákat.

A remek lokáció (a Duna part és az említett Marina Part közelsége) illetve a bevásárlóközpont rengeteg étterme (10 étterem és 2 kávézó), üzlete és szolgáltatása helyben van. E mellett 24 órás őrzés és portaszolgálat, Dunára néző, panorámás irodák és pár lépésre van a posta, több bankfiók és ATM, de távközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatai, szupermarketek, gyógyszertárak, tisztítók és szabóság is elérhető. Kell ennél több önnek, vagy munkatársainak?