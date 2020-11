Már ilyen is van: tanúsítottan tiszta magyar plázák

A Mammut és az Arena Mall is megkapta egy független svéd minősítőszervezet elismerését, a biztonságos kereskedelmi létesítményeknek, így plázák esetén is, odaítélt Covid-megfelelőségi Tanúsítványát. Ez megmutatja, hogy mindkét központ felkészült a koronavírus járvány kockázatainak kezelésére.

Itthon egyedülálló módon, az elmúlt napokban két budapesti bevásárlóközpont, a Mammut és az Arena Mall is elnyerte a Safe Asset Group svéd szakmai szervezet biztonságos kereskedelmi létesítményeknek odaítélt Covid-megfelelőségi Tanúsítványát.

A szigorú minősítési eljárás eredményeként kapott nemzetközi elismerés hitelesen megmutatja, hogy mindkét bevásárlóközpont a nemzetközi sztenderdek szerint is felkészült a koronavírus járvány kockázatainak kezelésére.

A svéd Safe Asset Group, a kereskedelmi és üzleti létesítmények kockázati és biztonsági ellenőrzésével, illetve minősítésével foglalkozó független szakmai szervezet magyarországi felmérése során a megmérettetésre önként vállalkozó budapesti bevásárlóközpontok körében a Covid-megfelelőség feltételeit vizsgálta.

A nemzetközi szakértők a Covid-megfelelőségi Tanúsítvány odaítélésekor többféle szigorú ellenőrzési szempontot vettek figyelembe. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb ajánlásai mellett alkalmazták a nemzetközi SHORE szabályrendszert, vagyis a kereskedelmi és üzleti környezetre vonatkozó irányelveket, továbbá az ún. GAAS szabványnak az audit folyamatokra vonatkozó általános sztenderdjeit.

A Covid-megfelelőségi Tanúsítvány fontos üzenetet hordoz a széles vásárlóközönség, valamint a

bérlők és az ingatlanpiaci szereplők számára: a felelősen működő bevásárlóközpontoknak fontos

szerepük és feladatuk van a biztonság növelésében, a járványveszély csökkentésében.

A Covid-megfelelőségi Tanúsítványt frissen elnyert mindkét hazai bevásárlóközpont – a Mammut és

az Arena Mall – a NEPI Rockcastle csoport tulajdona, amely összesen kilenc kelet-közép-európai

országban rendelkezik ingatlanbefektetésekkel.

„Vásárlóink és bérlőink maximális kiszolgálása mellett a jelenlegi helyzetben elsődleges

feladatunknak a lehető legbiztonságosabb környezet megteremtését tekintjük. A kezdetektől fogva

minden tőlünk telhetőt megteszünk a járvány kockázatainak csökkentéséért. Ezért különösen jelentős

számunkra, hogy mindkét budapesti bevásárlóközpontunk, a Mammut és az Arena Mall is elnyerte

egy független nemzetközi szervezet Covid-megfelelőségi Tanúsítványát. Tudjuk, hogy teljes körű

biztonság nem létezik, de hiszünk benne, hogy törekednünk igenis kell rá!” – fogalmazott Balla Erna,

a NEPI Rockcastle magyarországi üzemeltetési vezetője.

A koronavírus járvány elleni küzdelem jegyében a Mammut és az Arena Mall

bevásárlóközpontokban, összhangban Magyarország Kormányának intézkedéseivel, az alábbi

biztonsági szabályok vannak érvényben:

1. A maszkviselés a bevásárlóközpontok egész területén kötelező, a vásárlók több üzletben és

maszkértékesítő ponton is beszerezhetnek maszkokat.

2. Kézfertőtlenítőket helyeztek ki az épületek forgalmasabb pontjain, ezeket rendszeresen

utántöltik.

3. Padlómatricák kerültek kihelyezésre a biztonságos távolság betartása érdekében.

4. Az egy időben a liftekben tartózkodók számát a lift méretéhez igazodóan limitálják.

5. Az érintkezések ritkítása és a távolságtartás céljából a pihenőszigeteket megszüntették.

6. A látogatók által kiemelten használt területeken naponta legalább háromszor, szükség

esetén azonnali fertőtlenítő takarítást végeznek.

7. A látogatók által gyakran érintett felületeket (kilincsek, felvonógombok, korlátok,

csaptelepek, mozgólépcsők gumikorlátai stb.) fokozott gyakorisággal fertőtlenítik.

8. A rendszeres fertőtlenítés szigorú osztályozási rendszer szerint, több fázisból épül fel:

előzetes tisztítás, fertőtlenítő takarítás, záró fertőtlenítés.

9. Az épületeket rendszeresen és a szokásosnál gyakrabban átszellőztetik.

10. A megfelelő távolságtartás és a biztonságos vásárlói környezet megteremtéséért a

bevásárlóközpontok a területükön üzemelő üzletek felé részletes ajánlásokat dolgoztak ki,

melyek betartásában a bérlők aktív közreműködését kérik.

„Felelős bevásárlóközpontként a Mammut és az Arena Mall a kockázatcsökkentés és a biztonság

területén is szeretne jó példával elöl járni. Vigyázunk vásárlóinkra, és büszkék vagyunk rá, hogy a

Covid-megfelelőségi Tanúsítvány megszerzésével a biztonságra való törekvésünk nemzetközi szinten

is elismerésre talált” – szögezte le Balla Erna, a NEPI Rockcastle csoport hazai képviselője.