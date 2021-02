Újabb díjat kapott a Liget Budapest Projekt

Legtöbbet díjazott városfejlesztés mostanság a Liget Budapest Projekt, a munkát újabb nemzetközi elismeréssel méltatták: „ Európa legjobb középület fejlesztése” díjat nyerte el ezúttal az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épületegyüttese.

A minap „ Európa legjobb középület fejlesztése” díjat nyerte el a Liget Budapest Projekt részeként megvalósult Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) a világ egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanszakmai versenyén, az International Property Awardson (IPA) – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

„Ezzel a Liget Budapest Projekt egyedülálló fejlesztéssé vált az elismerés történetében, ugyanis ez az első olyan kulturális városfejlesztés, amelynek elemei három rangos díjat is elnyertek: az OMRRK-t megelőzően 2018-ban a Néprajzi Múzeum új épülete a világ legjobb középülete lett, míg a Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el az Európa legjobb középületének járó elismerést.” – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításával megbízott Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Liget projektnek köszönhetően megvalósult, a Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének otthont adó központ a kontinens egyik legnagyobb és legkorszerűbb múzeumi háttérintézménye. A Városliget szomszédságában, a Szabolcs utcában található központ az elmúlt évben kezdte meg működését, lezárult a korszerű restaurátorműhelyek kialakítása és zajlik az utóbbi évtizedek legnagyobb léptékű műtárgy-költöztetése is.

A rangos díjat nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítél oda tíz különböző kategóriában, lefedve Afrika, Ázsia és Óceánia, az arab országok, Kanada, a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, az Egyesült Államok, Európa és az Egyesült Királyság területét.

A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. Az OMRRK épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középület fejlesztésének.

„A zsűri döntése is azt tükrözi, hogy az OMRRK felépítésével nem csupán egy sok évtizedes hátrányt ledolgozva sikerült méltó körülményeket biztosítani a nagy közgyűjteményeink számára, hanem a fejlesztéssel Európa legjobbjaihoz zárkóztunk fel, hiszen hasonlóan komplex kiszolgáló létesítménnyel még a kontinens nagy múzeumjai is csak elvétve rendelkeznek. A londoni British Museum és a szentpétervári Ermitázs frissen elkészült, illetve a párizsi Louvre kivitelezés alatt álló szakmai intézményeivel összevetésben – képességeiben, felszereltségében és kapacitásában – is állja a versenyt a hazai fejlesztés.” – mondta a Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Nem először díjazzák a Liget Budapest Projektet

A rangos elismerés nem az első siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született, a nemzetközi szakma figyelme már az elmúlt években is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult. A Magyar Zene Háza 2019-ben a nyerte el „A legjobb nemzetközi középület” elismerést az „Európa legjobb középülete” díj után International Property Awards-on, idén pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésnek. 2018-ban az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is megkapta. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában pedig Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. Idén nyáron pedig a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult felújítása nyerte el az Europa Nostra Díjat, mely az egyik legrangosabb örökségvédelmi elismerés.

„Az egészen egyedülálló parkfejlesztés, kulturális beruházás és örökségvédelem, mely méltán arat hatalmas elismeréseket, s nyer díjakat Münchenben, Londonban, Cannes-ban. Ezek a városfejlesztés Oscar- és Nobel-díjai, s ezek az elismerések, ez a kitűntetett figyelem jól mutatja, hogy tőlünk nyugatabbra is ritka az ekkora volumenű, átgondolt koncepciójú fejlesztés. Büszkék vagyunk rá, hogy immáron a Liget Budapest Projekt három fejlesztését is ilyen rangos elismerésben részesítette az International Property Awards nemzetközi zsűrije, ráadásul zsinórban, három egymást követő évben. Ezzel egyúttal történelmet is írtunk, hiszen az IPA fennállása óta példátlan, hogy egy városfejlesztés ilyen kiemelkedő eredményeket érjen el.” – mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt vezérigazgatója.

A világszínvonalú háttérintézményről

A Liget Budapest Projekt keretében 2019-ben készült el az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épülete a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórház területén. A 37 ezer négyzetméteres épületegyüttesben világszínvonalú múzeumi raktárak, restaurátor-műhelyek, laborok és kutatószobák mellett itt működik a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet és helyet kapott egy látogatóközpont is. A csaknem 30.000 négyzetméteres központi épület a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több mint háromszázezer műtárgyának megőrzéséhez és tudományos feldolgozásához biztosít kiemelkedő minőségű infrastruktúrát. A beruházás ezen nemzeti közgyűjtemények sok évtizedes gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást.

Az OMRRK épületkomplexumának legnagyobb létesítménye a múzeumi raktáraknak és restaurátor-műhelyeknek otthont adó épület, mely a térszint alatt négy, a felett pedig háromszintes területen biztosít korszerű és biztonságos körülményeket. Az itt található műhelyek, irodák, műtermek és laborok a legmagasabb színvonalú tudományos és technikai hátteret biztosítják az ott dolgozó múzeumi szakemberek számára.

Az egykori kórház izraelita imaházának, majd a felvételi épületének rekonstruált létesítményében kapott helyet egy több mint ezer négyzetméteres látogatóközpont, ahol az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével történő rekonstrukció során többek között egy konferenciatermet is kialakítottak. Az épületegyüttesben több mint 3000 négyzetméteren kap otthont a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet is, ahol könyv- és iratarchívum is segíti majd a kutatók munkáját.

„Az Ybl-díjas Vasáros Zsolt vezette Narmer Építészeti Stúdió tervei alapján készült fejlesztés a régi és új épületek összhangjára törekedett. A telek két értékes, Freund Vilmos által tervezett, régi épületét az örökségvédelmi szempontok figyelembe vételével újították fel. Az új épület tagoltságával és anyaghasználatával illeszkedik a 19. századi, kisebb volumenű kórházi pavilon-épületekhez, egyszerű szerkesztésével, klasszikus arányaival pedig az időtlenség, a stabilitás karakterét hivatott megidézni. Az európai viszonylatban is egyedülálló intézménykomplexum területén Bókay kert néven egy új, nyitvatartási időben szabadon használható 13.000 négyzetméteres park is kialakításra került.” – tette hozzá Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese.