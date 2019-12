5 ablak-tévhit, avagy: nyissunk ablakot a városi legendákra

Amikor lakásfelújításon vagy épp építkezésen gondolkozunk, az ablak, ablakok cseréje sokszor nagyon kis hangsúlyt kap a folyamatban, pedig érdemes körültekintőbben megválasztani őket, hiszen a legnagyobb hőveszteség a nyílászárókon keresztül távozik!

A jó minőségű és talán picit költségesebb nyílászárók nemcsak tartósabbak, de energiát is spórolnak nekünk, ami akár a rezsiköltségeken is meglátszódhat. Rengeteg tévhit kering az ablakok kapcsán, melyek közül most az öt leggyakoribbat segít eloszlatni Búcsi János, a Deceuninck szakrétője.

1.

A fa nyílászárók tartósabbak, a műanyag ablak hamarabb tönkremegy

Ha fa nyílászárókat választunk, számítanunk kell rá, hogy a természetes anyag rendszeres karbantartást igényel. Legalább évente speciális anyaggal kell kezelni, hogy az anyag ne károsodjon és ne pattogjon le a festék, és így is számolnunk kell azzal, hogy a nedvesség, a fagy és az UV-sugárzás hamar kikezdi a naturálisanyagot. A PVC profilokkal ezzel szemben szinte alig kell foglalkoznunk, elég, ha néha letisztítjuk róluk a port. Azonban nagyon figyeljünk a szakszerű beépítésre és válasszunk jó minőségű profilt, ugyanis ezek kulcstényezők az ablakok élettartama szempontjából, ami így akár 60 év is lehet.

2.

A műanyag nyílászárók környezetszennyezők

A PVC profilok hosszú élettartama miatt kevésbé gyakran kell cserélni őket, mi több, a keretekhez használt műanyag kiválóan újrahasznosítható. A gyártás során keletkező hulladékot, valamint a selejtezésre szoruló régi profilokat újrahasznosítják, az így újrahasznosított anyagokból készül az új ablakprofilok magja. Az újrahasznosított anyag nem látszik, így az esztétikai élményt nem befolyásolja, és minőségi szempontból sem szenved kárt a szűz PVC-hez képest.

3.

A PVC profilok megjelenése unalmas

A műanyag ablakok elsősorban fehér színben terjedtek el, ezért a legtöbbünk fejében egy unalmas, sablonos kép él róluk. Bár a fehér szín továbbra is nagyon népszerű a lakosság körében, a dizájn terén ma már több lehetőségünk van, mint gondolnánk. A Deceuninck például 40-féle színt kínál, melyek közt különféle fák realisztikus mintázata, fémhatás vagy olyan extravagáns trendszínek is megtalálhatók, mint a vörös vagy a zöld.

4.

A kamraszám csak egy pontig javítja az ablakprofil hőszigetelését

A PVC profilokban ún. kamrák találhatók, amelyek többek közt a keret hőszigetelő képességét is meghatározzák. A legtöbb, a piacon elérhető műanyag ablakprofil 5-6 kamrás, ami már kiemelkedő hőszigetelést tesz lehetővé, azonban a hőátbocsátás természetesen nem csak ettől függ. Hatkamrás profilok már olyan alacsony hőátbocsátást érhetnek el, amelyek passzívházakhoz is megfelelnek.

Bár vannak próbálkozások a kamrák számának növelésére, a kutatások azt bizonyítják, hogy hat kamra kialakítása optimális a hőátbocsátás szempontjából, ennél több szükségtelen. Viszont az üvegtávtartó mélyebbre helyezése a szárnyban javít a hőtechnikai értéken, és a páralecsapódás mértékét is csökkenti.