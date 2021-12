Nagyon pörög a nagy magyar fejlesztő

Ahogyan az ingatlanpiacon is egyre nőnek az árak és a kereslet, úgy javulnak a fontos magyar építő cégek mutatói is. Újabb 300 lakást hirdetett meg a Cordia, a fejlesztő pedig rekordévet zár Magyarországon.

Az igen élénk keresletre válaszolva az év végén további több mint 300 új otthonnal növeli kínálatát Magyarország egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztője, a Cordia.

Ezzel a VIII. kerületben elérhető új építésű lakások száma a harmadával bővül, az I. kerületben pedig lényegében a vállalat fejlesztése jelenti a teljes kínálatot. A Futureal-csoporthoz tartozó társaság az idén rekordévet zár, hiszen a tavalyihoz képest mintegy 50%-kal több lakást ad át, az értékesített otthonok számát pedig megháromszorozza.

Három fejlesztés keretében további több mint 300 otthonnal bővíti lakáskínálatát hazánk vezető lakóingatlan-fejlesztője, a Cordia. Az összesen több mint 26.300 négyzetméternyi bruttó terület fejlesztését jelentő projektek ezúttal három kerületet érintenek: a VIII. kerületi Corvin Sétány közelében az i6 Residence, a IX. kerület teljes átalakulás alatt álló városrehabilitációs negyedében a Millennium Residence, Bel-Buda magas presztízsű területén, a budai Vár szomszédságában pedig az exkluzív Naphegy12 társasház épül fel.

Ezekkel az új fejlesztésekkel együtt a Cordia kínálatában immár több mint 800 lakás érhető el, így jelenleg a társasághoz kötődik a teljes fővárosi újlakás-választék 12 százaléka, vagyis minden 8. új építésű otthon. A most bejelentett projektek révén a VIII. kerületben elérhető új lakások teljes kínálata 35 százalékkal bővül, a IX. kerületben 13 százalékot tesz ki ez a növekedés, az I. kerületben pedig lényegében a Cordia fejlesztése jelenti a teljes újlakáskínálatot, hiszen ezen kívül más fejlesztésekben mindössze két új építésű lakóingatlan érhető el.

A fejlesztések közös vonása, hogy a lakások megvásárlásához igénybe vehető a rendkívül kedvező kamatozású és nem csak a családos vásárlók számára elérhető Zöld Otthon Hitel. Mindegyik épülethez parkosított belső kert tartozik, így a földszinti lakások kertkapcsolatos kialakításúak, az emeleti otthonokhoz pedig tágas erkélyek tartoznak.

„Azzal, hogy további, több mint 300 lakást hirdettünk meg az esztendő utolsó hónapjában, megkoronázzuk a Cordia idei rekordévét. Ebben az évben ugyanis a hazai piacon mintegy másfélezer otthont adunk át, ami bő 50%-os növekedést jelent 2020-hoz képest és háromszorosa a 2019-es teljesítménynek. Mindemellett az év egészében közel 1000 lakás értékesítése valósulhat meg, ami közel a triplája a tavalyinak. Jelenleg több mint 1300 lakás áll építés alatt, ezen felül pedig további közel 4600 otthon fejlesztése tart az előkészítési szakaszban” – mondta Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

A 109 otthonból álló Millennium Residence különlegessége, hogy olyan környéken – a Millennium-negyedben – helyezkedik el, amely afféle titkos tippnek számít a fővárosi újlakáspiacon, hiszen ez a terület a VIII. kerületi Corvin-negyedhez hasonló teljes megújulás előtt áll. Épp az említett Corvin-negyed és a többszörös nemzetközi nagydíjas, szintén a Cordia és a Futureal fejlesztései által fémjelzett Corvin Sétány közelében épül fel a 162 lakásból álló i6 Residence.

A Millennium Residence-hez hasonlóan itt is számos felsőoktatási intézmény és modern irodaház van a környéken, de a Belváros is könnyen elérhető, az aktív kikapcsolódáshoz pedig a közelben lévő megújult Orczy-park nyújt kiváló lehetőséget, ahol játszóterek, sportpályák, kávézó, tágas zöldterületek, sőt, kalandpark és csónakázó tó is megtalálható.

Igazi presztízsberuházásnak számít a Bel-Buda egyik legexkluzívabb és legpatinásabb környékén épülő Naphegy 12: a mindössze 44 lakásos épület a Budai várnegyed, illetve a Tabán szomszédságában, egy csendes, nyugodt mellékutcában található, 2020-ban pedig elnyerte az iroda.hu megmérettetésén „Az Év Tervezett Lakó Projektje” díjat.

A Cordia egyébiránt a közép- és kelet-európai régióban az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport, amely erős, jól ismert márkával és jelenléttel rendelkezik Magyarország, Lengyelország és Románia újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében, továbbá egy pilotprojekttel Spanyolországban is jelen van. A Cordia a közelmúltban megvásárolta a brit Blackswan Property ingatlanfejlesztő társaságot, a varsói tőzsdén jegyzett Polnord SA lengyel lakóingatlanfejlesztő vállalatot, továbbá a már tőzsdén jegyzett, a német bérlakás- és városrehabilitációs piacon aktív ARGO Properties N.V. holland társaság 15,9%-át is tulajdonolja.