Csodaszép új “lebegő” wellness épül Zalacsányban

Nemrég kezdték építeni a Zala Springs Golf Resort különleges wellness épületét, amit egy tó vesz majd körül, így azt az épület látszatot fogja kelteni, hogy a föld fölött lebeg! E különös, Zalacsányban épülő wellness fürdő autentikus finn szaunával is kényezteti majd a látogatókat.

Már zajlanak a fejlesztések Közép-Európa első igazi luxus resortjában. A Zalacsányban található Zala Springs Golf Resort területén már most várja a látogatókat a térség talán legszínvonalasabb golfpályája, a hozzá tartozó bisztró, klubház és három aparmanház. A resort a tervek szerint több mint ezer főt is ki tud majd szolgálni, akik nagyságrendileg ötszáz lakás és villa irigyelt lakói lesznek, és hamarosan birtokba vehetik az újonnan épülő wellness és fürdő épületet is.

A fürdőrészleget az Archikon építésziroda tervezte, Nagy Csaba Ybl-díjas építész és Pólus Károly vezetésével. A cég korábban aktív szerepet vállalt többek közt a Párisi udvar felújításában és szakértelmüknek köszönhetően újra eredeti formájában, Millennium Háza néven nemrégiben nyílt meg a fővárosi Olof Palme Ház is.

Sütő András fejlesztési igazgató arról beszélt, a zalacsányi komplexum pagodaként áll majd a tájban, és egy tavirózsás tó veszi körül, ami azt a látszatot kelti, hogy lebeg a föld felszíne felett. „A koncepció lényege, hogy a mennyiség helyett sokkal inkább az exkluzivitásra törekedtünk. A wellness részleg nagyban eltér majd a hazai szállodákban található fürdőktől, hiszen olyan kiváló szakemberek bevonásával zajlott a tervezés, akik a hangsúlyt a golfhoz kapcsolódó feltöltődésre és egészségmegőrzésre fektették” – magyarázta.

Példaként említette: a medencében úgy lesznek kialakítva fúvókák, hogy azok valóban az izmok regenerálódását szolgálják, ne csak élményt nyújtsanak. Emellett a szauna is autentikus lesz, hiszen egy finn szakember volt segítségükre a megálmodásánál, és nem csak a tipikus északi szaunák hangulatát adja át, de a használata is ennek megfelelően történik majd.

„A tervezés során sokat foglalkoztunk balneológiai kérdésekkel, amely a gyógyvizeknek a gyógyfürdői alkalmazásával és hatásaival foglalkozó tudomány, azaz gyógyfürdőtan. Odafigyeltünk, hogy a víz fizikai tényezői, így a hőmérséklete, nyomása, áramlása, felhajtó ereje miként hat majd a fürdőzők szervezetére” – fogalmazott.

