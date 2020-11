Alig süt be a nap? Nincsen fény otthon? Van megoldás!

Az EU-s statisztikai hivatal, az Eurostat október végén publikált adatsora alapján a magyar lakosság 8 százaléka gondolja úgy, hogy lakásába nem jut elég fény – illetve kifejezetten napfény. Sok magyar háztartásban hiányzik tehát a természetes fény, de van rá megoldás. Nézzük mire jutottak a szakemberek.

A természetes fény hiánya ilyenkor még fájóbb, hiszen sokszor novemberi, borongós az idő. Ez pedig nemcsak a közérzetre, hanem az egészségre is kihatással lehet, hatványozottan igaz ez az előttünk álló téli hónapokban. Az OTP Ingatlanpont összeszedte, hogy mit lehet tenni, ha túl kevés napfény jut az ingatlanba, és hogyan lehet elkerülni a rossz választásokat a lakásvásárlásnál.

Közeledik immár a tél és ezzel rövidülnek a nappalok, ilyenkor érezni igazán, hogy mit jelent a természetes fény hiánya. Ha a szervezetünk kevés fényhez jut, annak számos negatív következménye lehet,

Az Eurostat október végén megjelent elemzése szerint az Európai Unió lakosságának 4,9 százaléka, míg a magyar lakosság 8 százaléka érzi úgy, hogy a lakásuk túl sötét. Ezzel a harmadik legrosszabb helyen szerepelünk közvetlenül Portugália és Málta után, míg Svédország lakossága (2,9 százalék) a leginkább elégedett a lakásokba jutó napfény mennyiségével.

„A benapozottság áttételesen ugyan, de meghatározó tényező egy ingatlan piaci értéke esetében. Minél alacsonyabban helyezkedik el egy lakás az épületen belül, annál nagyobb az esélye, hogy sötét, mivel más épület, vagy fa árnyékolja. Még szembetűnőbb ez a belső udvarra néző lakásoknál. Általános szabálynak tekinthető, hogy felfelé haladva 1-5 százalék között nőhet értékesítéskor az ugyanolyan méretű, elrendezésű és állapotú ingatlanok ára, tisztán attól függően, hogy melyik emelten helyezkednek el” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hogy ki mit érez megfelelően napos ingatlannak, természetesen sok esetben szubjektív, de létezik rá egy számszerűsíthető definíció is. Az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) kimondja, hogy a lakás legalább egy lakószobája napfény által benapozott kell, hogy legyen, kivéve, ha ezt a település kialakult beépítése nem teszi lehetővé. Továbbá a rendelet szerint benapozottnak tekinthető az a helyiség, ahol a benapozás lehetősége február 15-én legalább 60 percen át biztosított.

Változó trendek

Az, hogy mennyi napfény éri az ingatlant, az emelet mellett függ az ablakfelületek méretétől és a lakás tájolásától is. Új építésű ingatlanoknál egyre nagyobbak az üvegfelületek, gyakran padlótól plafonig érnek, míg a régebbi ingatlanok többségénél a klasszikus, 90 centiméteres magasságban építették be az ablakokat, alkalmazkodva a fűtőtest elhelyezkedéséhez. Korábban sokkal kelendőbbek voltak a déli tájolású ingatlanok, ez a trend mára megfordulni látszik, valószínűsíthető, hogy az északi tájolásról egyre több vevő a kellemes nyári klímára és nem a hideg, dohos lakásra asszociál.

A lakás természetes megvilágítása a home office terjedésével is egyre fontosabb szempont lehet a választásnál, ugyanakkor fontos észben tartani a 2021-től életbelépő szigorúbb energiahatékonysági szabályokat is. A nagyobb üvegfelületek jelentős hatással vannak a lakás energetikai minősítésére, így építkezésnél érdemes kiemelt figyelmet fordítani a beépítendő nyílászárók elhelyezésére, minőségére, szigetelő képességére és a megfelelő árnyékolórendszer kialakítására is.

A kevés fény rossz, de a sok sem mindig jó

Az ingatlan tájolása már tájékoztat arról, hogy mennyi természetes fény éri a helyiségeket, de ingatlan vásárlása esetén érdemes több napszakban is megtekinteni a kiválasztott lakást, ha biztosra akarunk menni. Természetesen nem elvárható, hogy az eladó napszakonként rendelkezésre álljon az ingatlan ismételt megtekintésére, már az is segítség, ha az utcáról megfigyeljük, hogy adott időpontban hol és mennyi fény éri a kiválasztott ingatlant, vagy meddig van árnyékban a nap folyamán.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy milyen az ingatlan környezete, milyen fejlesztések várhatóak az elkövetkező években. Hiába napfényes a kiszemelt lakás, ha például szemközt egy üres építési telek található, amit nagy valószínűséggel előbb-vagy utóbb be fognak építeni.

Akkor sincs minden veszve, ha egy rossz döntés miatt a saját ingatlan adottságai nem megfelelőek. A túl sok napfény ellen lehetőségünk van árnyékoló rendszer telepítésével, vagy családi házaknál, illetve kertkapcsolatos ingatlanoknál akár fák ültetésével védekezni.

Ha sötét az ingatlan és lakásfelújítást tervezünk, a gyermeket nevelők számára januártól elérhető, maximum 3 millió forintos támogatás igénybevételével nagyobb nyílászárókat is beépíthetünk (ha erre az építési szabályok lehetőséget adnak), új világítási rendszert alakíthatunk ki, de a világosabb falak vagy padló is segíthet az ingatlan világosabbá tételében.

Ha nagyobb volumenű beruházásra nincs lehetőség, olyan apró trükkökkel is látványos eredményeket érhetünk el, mint például szabályozható fényerejű izzók beszerzése vagy tükrök felszerelése a lakás sötétebb helyiségeibe.