Vásárolj autót már havi 36 ezer forintból!

Az autópiacon tapasztalható drágulás üteme miatt a kedvező autóhitelek szerepe egyre inkább felértékelődik. Segítségükkel akár önerő nélkül is lecserélheted az öreg “benzinzabálót”. Nézzük, milyen havi törlesztőrészletre számíthatsz, ha most vásárolnál autót. Az autóhitel reneszánszát éli Az autóárak emelkedése mind a használt, mind az új autók piacára begyűrűzött és nem is látszik mérséklődni. A háború következtében […]