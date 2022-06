Vállalkozói hitel fix 0,5-3,5 százalékos kamattal – Az egyik ok, amiért népszerű a Széchenyi program

Folytatódik a Széchenyi Kártya Program, július 1.-jétől továbbra is rendkívül kedvező feltételek mellett jutnak támogatott hitelekhez a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k). Indul a Széchenyi Kártya Program Max, amely két új konstrukciót is tartalmaz. A programot irányító Kavosz Zrt. közleményt adott ki az új feltételekről, amelyben számokat is közölt az elmúlt 20 év eredményeiről […]