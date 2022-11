Temetkezési biztosítás: akár milliós kiadástól is megóvhatjuk a szeretteinket

Az energia drágulása miatt januártól emelkednek a temetkezési költségek is. Egy temetkezési biztosítás segítséget jelenthet ebben a helyzetben is. Nézzük, miről szól egy ilyen konstrukció! A Telex október végi cikke számolt be elsőként a temetkezés drágulásáról, aminek oka a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete szerint elsősorban a gázzal működő hamvasztóüzemek költségeinek drasztikus emelkedése. Eszerint egy […]