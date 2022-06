Sokan keresik a vidéki vályogházakat! De melyik bank ad hitelt ezekre?

Csaknem 600 ezer vályogház van még jelenleg is Magyarországon, ami a teljes lakásállomány mintegy 13 százaléka, ez pedig csak minimálisan múlja alul a panellakások 14 százalékos részarányát. Bár a vályog egy természetes, jó hőszigetelő tulajdonságú építőanyag, vannak hátrányai is, részben éppen emiatt sok esetben lakáshitel is szigorúbb feltételekkel igényelhető rájuk. Cikkünkben összegyűjtöttük a vályog előnyeit […]