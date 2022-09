Postázzák az új rezsiszámlákat a mikorcégeknek is – Fontos határidőre kell figyelni!

Szeptember második felében érkeznek az új rezsicsökkentési szabályoknak megfelelő számlák azoknak a mikrocégeknek is, amelyek még az egyetemes szolgáltatás révén juthatnak földgázhoz és villamosenergiához: rezsicsökkentett árra jogosultak tehát még. Emellett az MVM Next ismét felhívja a figyelmet a rezsicsökkentésből kieső vállalkozásoknak a nyilatkozattételi kötelezettségére is – ennek új határideje október 31. Augusztus 1-jétől csak a […]