Nyugdíjmegtakarítás: ne maradj le a 20 százalékos állami támogatásról!

Most írd bele a naptáradba, egy hónapon belül lépned kell, ha szeretnéd kihasználni az akár 280 000 forintra is rúgó állami támogatást, ami a nyugdíjcélú megtakarítások után lehívható. Ahhoz, hogy valaki 2023-ban jogosult legyen személyi jövedelemadó-visszatérítésre, már idén rendelkeznie kell nyugdíjcélú megtakarítással, azaz november végéig meg kell kötnie egy ilyen szerződést, és pénzt is kell […]