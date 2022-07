Nyílik az ajtó: marad a Babaváró hitel és a CSOK 2023-ban

A mai napon egy Facebook posztban tájékoztatta a Kormány a magyarokat a jó hírről: számos hazai lakás-, és családtámogatás velünk marad 2023-ban is. Így biztos elérhető lesz a jövő évben is többek között a Babaváró hitel és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) is. A Kormány egy Facebookon megosztott képpel tájékoztatta a magyarokat arról, hogy számos […]