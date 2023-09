Mi a teendő a CSOK-kal és a Babaváróval válás esetén?

Sajnos amikor minden kötél szakad és válásra kerül a sor nem csak az érzelmi hátterével nehéz megküzdeni, hanem a vele járó pénzügyi következményekkel is. Kétségkívül az állami lakástámogatásoknak számos előnyei vannak, viszont egyes esetekben a negatív oldalával is kénytelenek vagyunk szembesülni. Ilyen eset lehet az is, amikor elválunk, de nézzük át mivel is jár ez […]