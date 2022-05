Mennyi most a törlesztője 20, 40 és 80 millió forint lakáshitelnek, használt ingatlanra?

A lakáshitelt keresők érthető törekvése, hogy minél olcsóbban jussanak kölcsönhöz, hiszen ezzel havonta akár több tízezer forintot is megtakaríthatna, ami a futamidő alatt milliós tételre hízhat. A Bankmonitor szakértői utánajártak, hogy mire kell odafigyelni a hitel kiválasztásakor, illetve mely bankok adják most a legolcsóbb finanszírozást használt lakás vásárlására. Aki most vásárolna hitellel ingatlant, az készüljön […]