Mennyi lenne most az átlagnyugdíj a svájci indexálással?

A Bankmonitor kiszámolta, mennyi lenne most az átlagnyugdíj, ha nem csak az inflációt, hanem részben a béreket is követnék a nyugdíjak. A svájci indexálás eltörlésével a nyugdíjemelések már egyáltalán nem igazodnak a bérdinamikához. Most kiszámoltuk, mekkora lenne az átlagnyugdíj, ha minden évben az infláció és a béremelkedés 50-50 százalékos súlyozású átlagával emelték volna a nyugdíjakat. […]