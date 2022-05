Mennyi lakáshitelt adnak most a bankok 50 ezer Ft havi törlesztővel?

Amikor lakáshitel felvételét tervezzük, két fontos szám határozza meg a lehetőségeinket. Az egyik a szükséges hitelösszeg nagysága, a másik az a havi törlesztő, amit hosszú távon is biztosan be tudunk vállalni. Az utóbbi időben tapasztalt hiteldrágulás alaposan összekuszálta a dolgokat: a Bankmonitor számításai szerint ugyanakkora havi törlesztővel most jóval kevesebb lakáshitelt kaphatunk, mint például egy […]