Melyik a legdinamikusabban növekvő nyugdíjmegtakarítás?

A leggyorsabban növekvő nyugdíjcélú megtakarítási ágazat a nyugdíjbiztosítás, egy év alatt 55 ezren választották ezt a megtakarítást. A Nemzeti Bank most bepillantást engedett a legfrissebb statisztikákba. Nyár elején jelent meg a Magyar Nemzeti Bank által kiadott 2022-es Biztosítási, pénztári, tőkepiaci kockázati és fogyasztóvédelmi jelentés, amelynek egyik aspektusát egy korábbi írásban már feldolgoztuk. Most azt is […]