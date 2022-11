Melyek most a legolcsóbb bankszámlák?

A bankszámlánk költségét két-három évente érdemes ellenőrizni, most viszont, hogy a spórolás a korábbiaknál is fontosabbá vált, még inkább fontos megnézni, mely banki költségekre költünk a legtöbbet, és van-e a meglévőnél kedvezőbb megoldás. Évi több tízezer forintunk is bánhatja, ha olyan bankszámlával rendelkezünk, amit évekkel ezelőtt nyitottunk, elavult, esetleg nem igazodik már a bankolási szokásaikhoz. […]