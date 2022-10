Megjelentek a kkv hitelekre érvényes kamatstop részletszabályai

A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozások is egyre nehezebben boldogulnak, ezért a kormány kifejezetten a cégek támogatása érdekében kiterjeszti a kamatstop intézkedését a vállalkozói hitelekre is. A részletszabályokat a kormány a tegnapi napon közzétette. Mi is az a kamatstop? A kamatstop a gyakran változó kamatozású kölcsönöket védi meg a kamatemelkedéstől. A jelenlegi piaci környezetben ugyanis […]