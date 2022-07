Még két évig velünk maradhat az 5 százalékos lakásáfa!

Orbán Viktor miniszterelnök úr ma reggeli rádióinterjúja alapján az új lakások vásárlására 2022. év végéig érvényes 5 százalékos áfa velünk maradhat még két éven keresztül. De mit is jelenthet ez a döntés? Jelenleg is 5 százalék az új lakások vételárának áfa tartalma A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint is 5 százalékos áfát kell fizetni egy […]