Lakossági számlavezetési és kártyahasználati stopot vezet be a kormány: mi áll a háttérben?

Korábban a bankadó csökkentéséről tárgyalt a kormány, ennek ellenére most újabb költségelemre számíthat a bankszektor a kormányinfón elhangzottak szerint. Adódik a kérdés: mennyiben érintheti ez a lakosságot, még abban az esetben is, ha ezzel párhuzamosan a kormány számlavezetési és kártyahasználati stopot vezet be a lakossági bankszámlákra? A július 8-i kormányinfón Gulyás Gergely arról adott tájékoztatást, […]