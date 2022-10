Lakástervek: a Babaváró hitel előnye egyre jelentősebb

Az egyre ingoványosabb gazdasági környezet a hazai pénzügyekre, így a lakáshitel kamatokra is jelentős hatást gyakorol. Ugyanakkor az állami támogatással, kedvezményes kamatozással rendelkező konstrukciók egyre inkább reneszánszukat élik, hiszen ezek költségére alapesetben nincs hatása a folyamatoknak. A Babaváró hitel is egyike azoknak a támogatási formáknak, amelyekkel jelentős előnybe kerülhetnek a családok. A Bankmonitor szakértői most […]