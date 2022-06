Kritikus betegségekre szóló biztosítás: Fizesd ebből a gyógykezelésed

Az életbiztosítási piac egyik legfontosabb prémium terméke a kritikus betegségekre szóló biztosítás, amelyet kiegészítőként és önállóan is meg lehet kötni. Nézzük meg miről is szól ez a termék! Miért prémium? Az olcsó biztosítások általában a ritkán bekövetkező eseményekre nyújtanak fedezetet. Attól, hogy valami ritkán következik be, attól még nagyon fájhat, így van értelme annak, ha […]