Kiterjesztik a kamatstopot a vállalkozói hitelekre – Folytatódik a Széchenyi Kártya Program

Három új gazdaságvédelmi intézkedést jelentett be a kormány: kamatstopot vezetnek be a változó kamatozású vállalkozói hitelekre, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya Programot és gyármentő program indul. Előbbi kettő részleteit a szombat déli kormányinfón ismertették. November 15-étől kamatstopot vezetnek be a változó kamatozású vállalkozói hitelekre is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérésére. Ezeknek a kölcsönöknek a kamata […]