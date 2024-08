Jóval több lakáshitelre elég az átlagbér, mint egy évvel korábban

A KSH adatai alapján 642 ezer forint volt a bruttó átlagbér júniusban. Az átlagos bruttó fizetés 13,3 százalékkal emelkedett hazánkban egy év alatt. Ha az áremelkedést is figyelembe vesszük, akkor is szép eredményt láthatunk: a fizetés vásárlóereje, azaz a reálkereset 9,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. De mennyi lakáshitelt kaphatunk ezzel a fizetéssel? Ott is láthatunk […]