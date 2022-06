Jó befektetés egy garázs, de vajon kapunk rá hitelt, vagy éppen csok-ot?

Nem csak a lakások és a házak ára lőtt ki rakétaként az elmúlt években, a garázsokért is mind többet kell fizetni. Budapesten például már egy átlagos teremgarázshelyért is elkérnek 5-6 millió forintot mostanság, de akár ennek többszöröse is lehet az ár a frekventált helyeken. A befektetők is kedvelik a garázsokat, hiszen értékállók, jól kiadhatók, ráadásul […]