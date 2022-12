Fontos Babaváró határidőről nyilatkozott az OTP Bank

A Bankmonitor szakértői már korábban megírták, hogy aki mindenképpen a jelenlegi feltételekkel szeretne Babaváró hitelhez jutni, az feltétlenül nyújtsa be az igénylését december 15-ig, máskülönben nem feltétlenül sikerül szerződést kötnie 2022-ben. Most Magyarország legnagyobb bankja, az OTP Bank is közzétette azt az időpontot, ameddig még garantálja az idei szerződéskötést. A Kormány részéről már többször elhangzott, […]