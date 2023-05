Ezek a legolcsóbb 2 millió forint összegű személyi kölcsönök májusban (X)

Az ingatlanfedezet nélküli személyi hitel népszerűsége nem kopott meg az elmúlt időszakban. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy melyik bankot választjuk: 2 millió forint összegű kölcsön esetében 7 év alatt akár 532 ezer forintot is megtakaríthatunk visszafizetésben egy jó választással. Továbbra is igen népszerűek a személyi kölcsönök hazánkban, ezt az MNB statisztikái is alátámasztják, hiszen 2023. […]