Ez az egyik legfontosabb biztosítás, mégsem használjuk ki!

A kockázati életbiztosítások mellé sokféle további kiegészítő védelem is választható. Ezek nagyon hasznos szolgáltatást nyújtanak, de viszonylag alacsony a kihasználtságuk. Most bemutatjuk, mik azok a kiegészítők, amelyekre a nagy többség nem is gondol. Ha életbiztosítást vásárolsz, azzal elsősorban szeretteidről gondoskodsz, ahogyan azt egész életedben folyamatosan teszed. Ugyanakkor saját magaddal is törődnöd kell, hogy sokáig tudd […]