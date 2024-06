Év végéig marad 7,99% a Diákhitelek kamata

Meghosszabbítja a kormány a diákhitelekre érvényes kamatstopot. A szabad célú diákhitel kamata a tervek szerint az év második felében is marad 7,99%. A tanulmányok önköltségére fordítható konstrukció pedig továbbra is kamatmentes marad. De más változás is érkezik a kérdéses kölcsönöknél. A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a jogszabálytervezetet, amely a szabad felhasználású diákhitelekre – […]