Életbiztosítás: Elértéktelenedhet, ha magas az infláció?

A kilencvenes évek közepén az infláció az egekbe szökkent és a hosszútávú vagy esetleg élethosszig tartó életbiztosítások egyszerűen elértéktelenedtek. Az infláció most újra rendkívül magas. Mi lesz most az életbiztosításokkal? Használható -e most is az akkori megoldás? CSÉB volt, CSÉB nincs CSÉB biztosítások egyszerű, olcsó konstrukciók voltak, amelyet a rendszerváltás előtt tömegesen kötöttek a munkahelyeken. […]